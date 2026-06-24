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США ослабили ограничения для сборной Ирана на ЧМ-2026

США ослабили ограничения для сборной Ирана на ЧМ-2026
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Соединённые Штаты Америки ослабили ограничения для сборной Ирана на чемпионате мира — 2026, разрешив ей въезд в страну за два дня до матча 3-го тура группового этапа с Египтом. Команды сыграют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле 27 июня. При этом покинуть пределы США иранцы должны будут в день игры, как и прежде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для участия в третьем матче Ирана в Сиэтле команде было разрешено въехать в США за два дня до игры. Команда Ирана по-прежнему должна будет покинуть страну в день окончания матча. Общие меры безопасности и протокол остаются прежними. Мы по-прежнему стремимся обеспечить максимально безопасный турнир для игроков, персонала и болельщиков», – приводит слова неназванного представителя министерства внутренней безопасности США британское онлайн-издание The Telegraph.

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Турнирная таблица ЧМ-2026
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