США ослабили ограничения для сборной Ирана на ЧМ-2026

Соединённые Штаты Америки ослабили ограничения для сборной Ирана на чемпионате мира — 2026, разрешив ей въезд в страну за два дня до матча 3-го тура группового этапа с Египтом. Команды сыграют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле 27 июня. При этом покинуть пределы США иранцы должны будут в день игры, как и прежде.

«Для участия в третьем матче Ирана в Сиэтле команде было разрешено въехать в США за два дня до игры. Команда Ирана по-прежнему должна будет покинуть страну в день окончания матча. Общие меры безопасности и протокол остаются прежними. Мы по-прежнему стремимся обеспечить максимально безопасный турнир для игроков, персонала и болельщиков», – приводит слова неназванного представителя министерства внутренней безопасности США британское онлайн-издание The Telegraph.