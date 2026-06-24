Паулу Барбоза: с Португалией Узбекистан сыграл намного хуже, чем с Колумбией

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал исход матча 2-го тура ЧМ-2026 между Португалией и Узбекистаном (5:0).

«Вчера Узбекистан сыграл намного хуже, чем с Колумбией. Это удивило, потому что у них хорошая команда. Но первые 20 минут с Португалией Узбекистан даже не мог выйти в атаку, потом стали играть чуть лучше, но они были далеки от того, что уже показали на этом чемпионате мира, поэтому и проиграли 0:5.

Португалия сыграла намного лучше, чем с Конго, особенно в первом тайме. Но наша команда должна поднимать свой уровень, потому что впереди Колумбия, нужно будет хорошо играть, особенно в обороне, да и в атаке есть проблемы», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.