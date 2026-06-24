Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паулу Барбоза: с Португалией Узбекистан сыграл намного хуже, чем с Колумбией

Паулу Барбоза: с Португалией Узбекистан сыграл намного хуже, чем с Колумбией
Комментарии

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал исход матча 2-го тура ЧМ-2026 между Португалией и Узбекистаном (5:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Вчера Узбекистан сыграл намного хуже, чем с Колумбией. Это удивило, потому что у них хорошая команда. Но первые 20 минут с Португалией Узбекистан даже не мог выйти в атаку, потом стали играть чуть лучше, но они были далеки от того, что уже показали на этом чемпионате мира, поэтому и проиграли 0:5.

Португалия сыграла намного лучше, чем с Конго, особенно в первом тайме. Но наша команда должна поднимать свой уровень, потому что впереди Колумбия, нужно будет хорошо играть, особенно в обороне, да и в атаке есть проблемы», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Роналду ответил хейтерам дублем на ЧМ! Узбекистан растерзали — пять голов от Португалии!
Роналду ответил хейтерам дублем на ЧМ! Узбекистан растерзали — пять голов от Португалии!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android