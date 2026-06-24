Моуринью рассказал об отношении к «Барселоне»

Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал о своём отношении к «Барселоне».

«Не отрицаю, что люблю «Реал», именно поэтому я вернулся. Но не имею ничего против «Барселоны» — никаких негативных чувств. Мне просто нравится играть с ними, потому что нравится противостоять сильнейшим соперникам. Играя с лучшими, ты сам становишься лучше», – приводит слова Моуринью Vanity Fair.

Напомним, 11 июня португальский специалист был официально назначен главным тренером мадридского «Реала». Контракт заключён до 30 июня 2029 года.

Ранее тренер уже возглавлял мадридский клуб с 2010-го по 2013-й.