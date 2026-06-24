Нападающий из академии «ПСЖ» перейдёт в киевское «Динамо» — Onze Mondial

18-летний нападающий академии «ПСЖ» Пьер Мунгенге подпишет контракт с киевским «Динамо» на следующие три сезона. Об этом сообщает Onze Mondial.

В сезоне-2025/2026 француз провёл 34 матча в составе команды U19, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. 2 мая он дебютировал в составе основной команды «ПСЖ» в домашнем матче с «Лорьяном», заменив Дезире Дуэ на 75-й минуте. Французский клуб предлагал Мунгенге возможность подписать профессиональный контракт, однако неопределённость относительно будущего не убедила игрока.

Предположительно, первой игрой француза в новом клубе может стать матч первого квалификационного раунда Лиги Европы. 9 июля «Динамо» сыграет с румынским клубом «Университатя».