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Нападающий из академии «ПСЖ» перейдёт в киевское «Динамо» — Onze Mondial

Нападающий из академии «ПСЖ» перейдёт в киевское «Динамо» — Onze Mondial
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18-летний нападающий академии «ПСЖ» Пьер Мунгенге подпишет контракт с киевским «Динамо» на следующие три сезона. Об этом сообщает Onze Mondial.

В сезоне-2025/2026 француз провёл 34 матча в составе команды U19, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. 2 мая он дебютировал в составе основной команды «ПСЖ» в домашнем матче с «Лорьяном», заменив Дезире Дуэ на 75-й минуте. Французский клуб предлагал Мунгенге возможность подписать профессиональный контракт, однако неопределённость относительно будущего не убедила игрока.

Предположительно, первой игрой француза в новом клубе может стать матч первого квалификационного раунда Лиги Европы. 9 июля «Динамо» сыграет с румынским клубом «Университатя».

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