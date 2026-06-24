Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси ответил на вопрос, сыграет ли он на ЧМ-2030

Лионель Месси ответил на вопрос, сыграет ли он на ЧМ-2030
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о своём возможном участии в чемпионате мира — 2030. Сегодня, 24 июня, форварду исполнилось 39 лет. Месси — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. На счету аргентинца 18 забитых мячей.

«Не знаю. Честно говоря, сейчас об этом не думаю. Это кажется довольно далёкой перспективой… Как я уже сказал, живу одним днём ​​и сосредоточен на настоящем», — приводит слова Лионеля Месси известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В составе сборной Аргентины Лионель Месси выигрывал чемпионат мира 2022 года.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Лионель Месси высказался о своём будущем в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android