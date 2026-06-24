Лионель Месси ответил на вопрос, сыграет ли он на ЧМ-2030

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о своём возможном участии в чемпионате мира — 2030. Сегодня, 24 июня, форварду исполнилось 39 лет. Месси — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. На счету аргентинца 18 забитых мячей.

«Не знаю. Честно говоря, сейчас об этом не думаю. Это кажется довольно далёкой перспективой… Как я уже сказал, живу одним днём ​​и сосредоточен на настоящем», — приводит слова Лионеля Месси известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В составе сборной Аргентины Лионель Месси выигрывал чемпионат мира 2022 года.