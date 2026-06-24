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Экс-глава «Локомотива» Мещеряков оценил подписание Георгия Джикии

Экс-глава «Локомотива» Мещеряков оценил подписание Георгия Джикии
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил подписание Георгия Джикии, о котором было объявлено накануне.

«Если менеджмент «Локомотива» считает, что Джикия принесёт команде пользу, значит, должен принести. Отношусь абсолютно ровно к его возвращению, без вздохов. Процесс подписания — очень тяжёлая история. Но оценивать эту сделку можно будет только по выступлениям на поле. Знаем много примеров, когда игроки с большими именами не показывали, на что все надеялись. С другой стороны, много было и случаев, когда тот, на кого вообще не надеялись, приносил пользу. Джикия — опытный игрок. Для молодой команды, с точки зрения воспитания, это абсолютно правильная история. Молодой команде нужен опытный лидер. Харизматичный, известный игрок, который может создать правильную атмосферу внутри коллектива и показать, как нужно относиться к спортивной жизни», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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