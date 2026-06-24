Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Ковтун назвал нападающего клуба РПЛ, который необходим «Спартаку»

Юрий Ковтун назвал нападающего клуба РПЛ, который необходим «Спартаку»
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун полагает, что красно-белым необходим форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку. По мнению Ковтуна, Даку отлично подходит «Спартаку» по стилю и характеристиками игры.

«Даку — нападающий, который нужен «Спартаку». Ему не понадобится время для адаптации к РПЛ. В «Рубине» он себя отлично проявил. По стилю и по характеристикам он подходит красно-белым. Его приобретение будет удачной сделкой», — приводит слова Ковтуна Metaratings.

«Спартак» завершил прошлый сезон на четвёртом месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Также красно-белые выиграли Фонбет Кубок России.

Материалы по теме
Официально
«Локомотив» объявил о переходе Георгия Джикии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android