Юрий Ковтун назвал нападающего клуба РПЛ, который необходим «Спартаку»

Бывший защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун полагает, что красно-белым необходим форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку. По мнению Ковтуна, Даку отлично подходит «Спартаку» по стилю и характеристиками игры.

«Даку — нападающий, который нужен «Спартаку». Ему не понадобится время для адаптации к РПЛ. В «Рубине» он себя отлично проявил. По стилю и по характеристикам он подходит красно-белым. Его приобретение будет удачной сделкой», — приводит слова Ковтуна Metaratings.

«Спартак» завершил прошлый сезон на четвёртом месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Также красно-белые выиграли Фонбет Кубок России.