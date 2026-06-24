Моуринью высказался о критике «Арсенала»

Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал о своём отношении к критике стиля игры «Арсенала» в минувшем сезоне.

«Мне не нравится такая критика. Я с ней не согласен. Люди работают и пытаются побеждать, используя лучшие качества своей команды. Что касается «Арсенала», считаю, если бы они пытались стать второй версией «Манчестер Сити», вероятно, не выиграли бы чемпионат. Но они выиграли. Поэтому нужно уважать победителей», — приводит слова португальца Vanity Fair.

Напомним, лондонский «Арсенал» стал чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, а также вышел в финал Лиги чемпионов, уступив французскому ПСЖ со счётом 1:1 (3:4 пен.).