«Криштиану не снял всю критику». В Португалии оценили дубль Роналду в матче с Узбекистаном
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Португальский агент Паулу Барбоза высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Узбекистаном (2:0).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6' 2:0 Мендеш – 17' 3:0 Роналду – 39' 4:0 Нематов – 60' 5:0 Леау – 87'
«Криштиану не снял всю критику в свой адрес после дубля Узбекистану. Как мы это видим: он вчера забил два мяча, но за предыдущие 10 игр у него ноль голов. Поэтому по-прежнему скептически смотрим на его игру с более сильным соперником. Дальше игры уже серьёзнее. Мы не можем давать ему большие оценки за игры с Конго и Узбекистаном. Да, он забил два, но узбеки вчера были слабой командой», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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