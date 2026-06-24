«Криштиану не снял всю критику». В Португалии оценили дубль Роналду в матче с Узбекистаном

Португальский агент Паулу Барбоза высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Узбекистаном (2:0).

«Криштиану не снял всю критику в свой адрес после дубля Узбекистану. Как мы это видим: он вчера забил два мяча, но за предыдущие 10 игр у него ноль голов. Поэтому по-прежнему скептически смотрим на его игру с более сильным соперником. Дальше игры уже серьёзнее. Мы не можем давать ему большие оценки за игры с Конго и Узбекистаном. Да, он забил два, но узбеки вчера были слабой командой», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.