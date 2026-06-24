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Мусиала рассказал об игре с Вирцем на ЧМ-2026

Мусиала рассказал об игре с Вирцем на ЧМ-2026
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал об игре с Флорианом Вирцем на чемпионате мира по футболу — 2026.

«Независимо от того, на какой позиции играю, могу взаимодействовать с кем угодно. Но это правда: мы с Фло очень хорошо ладим на поле, также можем меняться позициями. Здорово находиться в такой расслабленной и свободной атмосфере на поле», — приводит слова Джамала Мусиалы Sky Sport.

По результатам двух игр на ЧМ-2026 сборная Германии обыграла сначала Кюрасао (7:1), а затем Кот-д'Ивуар (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

Следующий матч немецкой сборной состоится 26 июня. Команда встретится с Эквадором.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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