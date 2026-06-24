Мусиала рассказал об игре с Вирцем на ЧМ-2026

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал об игре с Флорианом Вирцем на чемпионате мира по футболу — 2026.

«Независимо от того, на какой позиции играю, могу взаимодействовать с кем угодно. Но это правда: мы с Фло очень хорошо ладим на поле, также можем меняться позициями. Здорово находиться в такой расслабленной и свободной атмосфере на поле», — приводит слова Джамала Мусиалы Sky Sport.

По результатам двух игр на ЧМ-2026 сборная Германии обыграла сначала Кюрасао (7:1), а затем Кот-д'Ивуар (2:1).

Следующий матч немецкой сборной состоится 26 июня. Команда встретится с Эквадором.