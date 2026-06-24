Александр Бубнов назвал сильнейшего тренера на чемпионате мира — 2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, кто является сильнейшим тренером на проходящем в эти дни чемпионате мира — 2026. Задававший вопрос человек попросил эксперта назвать кого-то ещё, помимо Карло Анчелотти, возглавляющего сборную Бразилии.

«Анчелотти на уровне сборных… Его вообще можно сразу убирать, потому что он в сборной не работал. На уровне сборной… На мой взгляд, если из всех фаворитов брать, не беру этих, аутсайдеров… На мой взгляд, это Дешам. И ему конкурентов нет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.