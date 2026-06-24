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«Не обижайся». Ганский колдун объявил, что снял проклятие с Гарри Кейна

«Не обижайся». Ганский колдун объявил, что снял проклятие с Гарри Кейна
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Ганский колдун Нана Кваку Бонсам объявил, что снял проклятие с капитана сборной Англии Гарри Кейна. Он накладывал проклятие на британского форварда, чтобы тот не смог забить в ворота сборной Ганы в матче 2-го тура ЧМ-2026. Кейн действительно не сумел распечатать ворота соперника, игра завершилась со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

«Я самый могущественный спиритуалист во всём мире, теперь собираюсь освободить Гарри Кейна, чтобы он смог забить в следующем матче. Гарри, не обижайся», — написал колдун на своей странице в соцсетях.

Напомним, в матче 1-го тура с Хорватией нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль.

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