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Кузнецов объяснил, почему переход Баринова из ЦСКА в АЕК может пойти на пользу игроку

Кузнецов объяснил, почему переход Баринова из ЦСКА в АЕК может пойти на пользу игроку
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Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на новости о возможном переходе хавбека Дмитрия Баринова из армейской команды в греческий АЕК.

«Если Баринов уйдёт в АЕК, для меня не станет удивлением. Если Николич его зовёт, значит, видит перспективу и место на поле для него. Смена обстановки Баринову тоже пойдёт на пользу, давайте откровенно скажем, что в ЦСКА у него не пошло. Может быть, в европейском футболе он раскроется, тем более у него такой возраст, когда для него нет секретов, уже всё знает и умеет.

А с точки зрения ЦСКА надо смотреть, что хотят. Баринов — очень качественный футболист, россиянин. Думаю, терять его в планы клуба не входило. Но если дают хорошие деньги за него, почему бы и нет?» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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