«Мир останавливался ради этих матчей». Моуринью — об «эль класико»

Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился мыслями об «эль класико», вспоминая свой первый период работы в клубе.

«Обожал играть эти матчи. Не смотрел их, играл. И мне это очень нравилось. Сколько раз встречал на улицах людей, которые говорили: «Мир остановился. Мир остановился ради этих матчей». Сейчас люди уже не смотрят на «эль класико» так, как раньше. Тогда это касалось не только Мадрида, Барселоны или Испании. Это был весь мир. Люди ждали этих матчей. Конечно, Криштиану и Месси — они были иконами, были двумя лучшими игроками в мире», — приводит слова Моуринью Vanity Fair.

Напомним, 11 июня португалец был официально назначен главным тренером «Реала». Контракт со специалистом заключён до 30 июня 2029 года.

Ранее он уже возглавлял мадридский клуб с 2010-го по 2013-й.