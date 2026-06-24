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Губерниев обозвал Криштиану Роналду после матча Португалии с Узбекистаном на ЧМ-2026

Губерниев обозвал Криштиану Роналду после матча Португалии с Узбекистаном на ЧМ-2026
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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обозвал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Узбекистана. Роналду в этой встрече оформил дубль, португальцы одержали победу со счётом 5:0. Губерниев назвал футболиста «бывшим поленом».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Кстати, бывшее полено Роналду ещё себя покажет со знаком минус, когда соперники будут серьёзные! Это ясно всем нам, кто глубоко понимает футбол!» — написал в своём телеграм-канале Губерниев.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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