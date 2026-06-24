«Очень рад за Криштиану!» Экс-игрок «Зенита» Данни — о дубле Роналду в ворота Узбекистана

Бывший футболист московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни прокомментировал игру португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Узбекистана (5:0). 41-летний форвард «Аль-Насра» оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«Очень рад за Криштиану! Его дубль помог Португалии победить», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. В 3-м туре сборная Португалии сразится с Колумбией (28 июня).