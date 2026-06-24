«Очень рад за Криштиану!» Экс-игрок «Зенита» Данни — о дубле Роналду в ворота Узбекистана
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Бывший футболист московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни прокомментировал игру португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Узбекистана (5:0). 41-летний форвард «Аль-Насра» оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6' 2:0 Мендеш – 17' 3:0 Роналду – 39' 4:0 Нематов – 60' 5:0 Леау – 87'
«Очень рад за Криштиану! Его дубль помог Португалии победить», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. В 3-м туре сборная Португалии сразится с Колумбией (28 июня).
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