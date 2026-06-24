«Спартак» показал, какую татуировку сделал Барко после победы в Кубке России

Пресс-служба «Спартака» показала, какую татуировку себе сделал полузащитник команды Эсекьель Барко после победы в Фонбет Кубке России. Аргентинец обещал сделать тату в случае победы с красно-белыми в каком-либо турнире. В Суперфинале Кубка России «Спартак» обыграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 пен.).

«Вот она родная! Максимум для Эсе!» — подписали фото в пресс-службе красно-белых.

Фото: Телеграм-канал «Спартака»

Напомним, «Спартак» завершил сезон-2025/2026 на четвёртом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», с которым красно-белые сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России.