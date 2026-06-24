«Ахмат» близок к трансферу звезды «Ростова» за 200 млн рублей — источник

Футболист «Ростова» Кирилл Щетинин может сменить клубную прописку в Мир Российской Премьер-Лиге. В его услугах заинтересован «Ахмат».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, «Ахмат» уже согласовал личный контракт с Щетининым. Стороны подпишут договор на четыре года. Кирилл уже прошёл медосмотр для трансфера.

Отмечается, что сделка близка к завершению и должна быть закрыта в ближайшее время. Щетинин не приехал на сборы «Ростова», так как готовится к переходу в «Ахмат».

В минувшем сезоне Щетинин провёл за «Ростов» 36 матчей во всех турнирах. На его счету два гола и три результативные передачи.