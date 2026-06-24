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Кейруш — о конфликте с Беллингемом: футбол не для тех, кто танцует в смокингах

Кейруш — о конфликте с Беллингемом: футбол не для тех, кто танцует в смокингах
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Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш прокомментировал свой конфликт с полузащитником национальной команды Англии Джудом Беллингемом после окончания матча (0:0) на чемпионате мира по футболу. Всё началось из-за замечания Кейруша по поводу подката англичанина против защитника Ганы Джерома Опоку в конце второго тайма.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

«Он плохо отреагировал, используя оскорбительные выражения, вот почему началась эта история.

Хотел сказать ему, чтобы он успокоился после этого подката. Это могла быть вторая жёлтая или красная карточка, потому что он ударил ногой моего игрока.

Просто эмоциональный момент. Такой момент, когда он произнёс одно слово, которого нет в книге жизни. Это могло немного разжечь огонь. Но мы, как профессионалы, тут же остановились. Футбол для смелых людей, а не для тех, кто танцует в смокингах», – приводит слова Кейруша The Telegraph.

В последнем матче группового этапа ЧМ-2026 Англия сыграет с Панамой (28 июня), а Гана сыграет с Хорватией.

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