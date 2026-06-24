Винисиус может покинуть «Реал» этим летом — Рамон Альварес

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес в социальной сети X.

По данным источника, в мадридском клубе считают, что продление контракта с Винисиусом становится всё более маловероятным. Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес при желании мог бы удовлетворить финансовые запросы Винисиуса, однако на данный момент клуб не готов принимать такое решение.

Руководство «сливочных» также допускает, что этим летом может появиться команда, способная предложить форварду условия, которые устроят все стороны. Тем не менее окончательное решение по Винисиусу ещё не принято.

Сейчас нападающий находится в расположении сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.