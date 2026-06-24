«Барселона» поздравила Месси с 39-летием

Пресс-служба каталонской «Барселоны» поздравила бывшего нападающего команды аргентинца Лионеля Месси с днём рождения. Сегодня, 24 июня, Месси исполняется 39 лет.

«Ещё один год празднования величия. С днём рождения, Лео!» – сказано в сообщении пресс-службы «Барселоны», которое было опубликовано в социальной сети X.

Наибольшую известность и популярность аргентинцу принесли выступления за «Барселону», в составе которой он выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также становился обладателем «Золотого мяча». На проходящем в эти дни чемпионате мира — 2026 Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету футболиста 18 забитых мячей.