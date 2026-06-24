Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Просто супер!» Болельщик «Спартака» — об отношении к россиянам на ЧМ-2026 в Америке

«Просто супер!» Болельщик «Спартака» — об отношении к россиянам на ЧМ-2026 в Америке
Комментарии

Болельщик сборной России Михаил Шичков рассказал об отношении к россиянам на чемпионате мира — 2026 в Соединённых Штатах Америки.

«В Мексике с российским флагом встречают нормально. Местные, узнав, откуда мы, удивляются, пытаются поболтать, с удовольствием меняются атрибутикой. Всё супер. Я с собой привёз несколько джерси сборной России — вчера на колумбийскую поменял, до этого — на футболку клуба «Гвадалахара».

После матча открытия ЧМ-2026 мы с друзьями пришли в центр Мехико. Люди танцевали — я тоже присоединился. А после меня подбрасывали местные. У меня даже рилс получился: «Как завладеть сердцами мексиканцев? Сначала танцуешь с местными женщинами, потом размахиваешь флагом, а после тебя качают на руках» (смеётся).

Снимая контент для своего телеграм-канала, я спрашивал в Гвадалахаре у болельщиков: «Что вы знаете о России». Один чудак ответил: «Танцы!» И начал вприсядку танцевать! Это было смешно. А так топ-3 ответов: «Путин, водка, холодно». Один сказал, что знает «Зенит» и «Краснодар» — благодаря Барриосу и Кордобе. Из наших футболистов чаще всего вспоминают Аршавина. Удивило, что никто из опрошенных не назвал Сафонова — хотя о победах «ПСЖ» в Лиге чемпионов все наслышаны. Видимо, у Матвея просто было мало работы, раз его не запомнили. Хотя четыре отбитых пенальти должны-то были видеть.

Многие вспоминают ЧМ-2018. Особенно — те, кто в 2018-м приезжал в Россию. На матче Колумбии и Узбекистана видел мужика с очень старым флагом, на котором отмечены все его мундиали. Естественно, есть и наш логотип», — рассказал Шичков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Фото
Беллингем прикрыл рот рукой в матче ЧМ-2026 Англия — Гана. Хавбека не удалили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android