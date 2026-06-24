«Даже не обыскивают». Российский болельщик сравнил организацию ЧМ в России и Америке

Российский болельщик Михаил Шичков сравнил организацию чемпионатов мира в России и Америке. ЧМ в России прошёл в 2018-м, этим летом турнир принимают США, Мексика и Канада.

«Этой мой четвёртый чемпионат мира, и могу сказать, что по организации с ЧМ-2018 остальным тяжело сравниться. Может быть, ЧМ-2022 где-то рядом. Но это понятно: для России и Катара это витрина была, а здесь всё сложнее. Нет специальных шаттлов, «приветственных» перелётов, дополнительных поездов метро. Если в России я потратил на 12 матчей 30 тысяч рублей на все переезды, что здесь сравнивать? Волонтёры на стадионах часто путают и не туда отправляют. Есть проблемы. Не хочется выглядеть каким-то квасным патриотом, но у нас правда был крутой чемпионат, и местные, кто там был, это подтверждают, особенно латиноамериканцы. Они просто в восторге. Самое интересное, что даже не про Москву говорят — вспоминают Казань, Сочи. Рассказывают, как было классно. Поэтому не только мы об этом говорим — есть и другие мнения.

Понятно, что мы люди опытные и везде справились, но вместо получаса добираешься полтора часа до стадиона. Это не очень прикольно, потому что впустую тратишь время. Не знаю, плюс это или минус, но на стадионах в Мексике практически нет досмотров. Может, это и не про безопасность, но комфортно. Маленькие сумки чаще всего даже не смотрят. Нигде не обыскивают — просто идёшь и идёшь», — рассказал Шичков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.