Тренер сборной Шотландии предупредил команду о Неймаре

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк предупредил свою команду о возможном возвращении Неймара в заключительном матче группового этапа чемпионата мира – 2026, в котором шотландцы сыграют с Бразилией.

«Его качества не вызывают сомнений. Он одна из суперзвёзд современной эпохи. Мы можем ожидать очень опасного соперника, но я мог бы долго говорить о Бразилии и множестве других опасных соперников. Неймар — лишь один из них. Даже выйдя на замену, он бы придал команде уверенности, потому что он настоящая икона», — приводит слова Кларка The Guardian.

Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 состоится 25 июня. Сборная Шотландии встретится с Бразилией в Майами.