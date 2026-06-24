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Тренер сборной Шотландии предупредил команду о Неймаре

Тренер сборной Шотландии предупредил команду о Неймаре
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк предупредил свою команду о возможном возвращении Неймара в заключительном матче группового этапа чемпионата мира – 2026, в котором шотландцы сыграют с Бразилией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Его качества не вызывают сомнений. Он одна из суперзвёзд современной эпохи. Мы можем ожидать очень опасного соперника, но я мог бы долго говорить о Бразилии и множестве других опасных соперников. Неймар — лишь один из них. Даже выйдя на замену, он бы придал команде уверенности, потому что он настоящая икона», — приводит слова Кларка The Guardian.

Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 состоится 25 июня. Сборная Шотландии встретится с Бразилией в Майами.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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