Галактионов назвал фактор, повлиявший на результаты «Локомотива» в прошлом сезоне РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов назвал вопрос с контрактами игроков объективным фактором, повлиявшим на результаты команды во второй части прошлого сезона Мир РПЛ. Железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России. В последних 10 матчах сезона-2025/2026 «Локомотив» одержал только три победы.

«Поверьте мне, мы самые главные критики по отношению к себе. Мы с себя спрашиваем, у нас было тренерское совещание, где мы собирались отдельно от руководителей — разбирали моменты, которые необходимо улучшить, подкорректировать. В первую очередь мы спрашиваем с себя, а не с кого-либо. Опять же, есть объективные факторы — мы вошли в зимний этап немного неспокойными. Я имею в виду то, что касается продления контрактов, и в том числе уход Дмитрия Баринова», — приводит слова Галактионова «РИА Новости Спорт».