Гришин назвал главное разочарование на ЧМ-2026

Российский экс-футболист Александр Гришин ответил на вопрос, кого считает главным разочарованием на чемпионате мира по футболу 2026 года. Он выделил сборную Турции, которая в двух матчах группового этапа потерпела два поражения — от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1). Турецкая национальная команда уже лишилась шансов на выход в плей-офф.

«Да, Турция — разочарование, потому что от неё я ожидал, что она выйдет из группы и будет бороться за выход в 1/8 или даже в 1/4 финала», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В заключительном туре группового этапа сборная Турции сыграет с национальной командой США.