«Настоящим провалом было бы сдаться». Тренер Гаити Минье — о матче с Марокко

Главный тренер сборной Гаити Себастьен Минье рассказал, как он настраивал игроков на предстоящий матч с национальной командой Марокко. Игра станет последней для Гаити на ЧМ-2026; после поражений от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3) сборная потеряла шансы выйти в плей-офф турнира.

«Конечно, у нас есть два поражения, но настоящим провалом было бы сдаться. Именно это мы пытались донести до наших игроков. Это всё ещё фантастическая возможность встретиться с Марокко, занимающим шестое место в мировом рейтинге, полуфиналистом прошлого чемпионата мира; они находятся на очень высоком уровне. Поэтому это невероятная возможность для нас встретиться с таким соперником на, несомненно, переполненном стадионе. Мы не имеем права принижать это.

Победа приносит много друзей, поражение — гораздо меньше. Всегда нужно расширять свои границы. Окружение беспощадно и уже забыло о предыдущем выступлении. Это тревожный звонок, напоминающий о том, что даже, я надеюсь, после потенциальной победы завтра, мы не должны довольствоваться ей и должны вернуться в бой в сентябре, чтобы обеспечить команде хорошее выступление на Золотом кубке и достижение наивысших уровней в зоне КОНКАКАФ», – приводит слова Минье L'équipe.