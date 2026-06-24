Махачкалинское «Динамо» объявило об изменениях в тренерском штабе

Махачкалинское «Динамо» официально объявило об изменениях в тренерском штабе. В клуб назначен новый тренер вратарей Дмитрий Бородин и тренер по физподготовке Иван Штефко.

«Динамо» завершило сотрудничество с Владимиром Малышевым, работавшим с вратарями команды, и тренером по физподготовке Рубеном Креспо. Клуб поблагодарил специалистов за проделанную работу и пожелал им удачи в будущем.

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло 14-е место, набрав 26 очков. В переходных матчах за право участия в турнире на следующий сезон махачкалинская команда победила екатеринбургский «Урал» (1:0, 2:0).