«Один — профессионал, второй — наркоман». Александр Бубнов — о Месси и Марадоне

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что сравнения аргентинского нападающего Лионеля Месси и бывшего футболиста Диего Марадоны не имеют смысла.

— У меня провокационный вопрос. Месси или Марадона? Кто сильнее?

— Я уже говорил, их сравнивать вообще нельзя. Потому что тех трофеев, которых добился Месси, у Марадоны вообще даже рядом нет. Шесть «Золотых мячей», правильно (на самом деле восемь. — Прим. «Чемпионата»)? Он очень часто шоу устраивал, чтобы обратить на себя внимание. И это выливалось в грандиозные скандалы. Месси вообще ни в одном скандале не был замечен. С точки зрения профессионализма их тоже нельзя сравнивать. Месси — настоящий профессионал. А этот — наркоман. Гулял, что он там творил, все знают, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».