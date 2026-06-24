Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Один — профессионал, второй — наркоман». Александр Бубнов — о Месси и Марадоне

«Один — профессионал, второй — наркоман». Александр Бубнов — о Месси и Марадоне
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что сравнения аргентинского нападающего Лионеля Месси и бывшего футболиста Диего Марадоны не имеют смысла.

— У меня провокационный вопрос. Месси или Марадона? Кто сильнее?
— Я уже говорил, их сравнивать вообще нельзя. Потому что тех трофеев, которых добился Месси, у Марадоны вообще даже рядом нет. Шесть «Золотых мячей», правильно (на самом деле восемь. — Прим. «Чемпионата»)? Он очень часто шоу устраивал, чтобы обратить на себя внимание. И это выливалось в грандиозные скандалы. Месси вообще ни в одном скандале не был замечен. С точки зрения профессионализма их тоже нельзя сравнивать. Месси — настоящий профессионал. А этот — наркоман. Гулял, что он там творил, все знают, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Лионель Месси ответил на вопрос, сыграет ли он на ЧМ-2030
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android