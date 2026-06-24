«Урал» назначил нового тренера вратарей

Екатеринбургский «Урал» в клубных соцсетях объявил о назначении нового тренера вратарей. Этот пост занял Григорий Любимов. Ранее специалист работал с вратарями «Урала-2».

«Григорий Олегович — воспитанник уральского футбола. Его путь начался с ДЮСШ «Урал», где он прошёл все ступени — от мальчишки, подававшего мячи, до профессионального спортсмена. Тренерская карьера Любимова длится девять лет. С 2018 года он работал в системе «Урала-2». Теперь — новый вызов в основной команде! Удачи, Григорий Олегович», — написала пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне «Урал» занял третью строчку и в стыковых матчах за право играть в РПЛ уступил махачкалинскому «Динамо» по сумме двух встреч (0:1, 0:2).