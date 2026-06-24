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Тульский «Арсенал» объявил о подписании двукратного чемпиона России в составе «Зенита»

Тульский «Арсенал» объявил о подписании двукратного чемпиона России в составе «Зенита»
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Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с 24-летним полузащитником Даниилом Шамкиным. Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» присоединится к «пушкарям» в летнее трансферное окно.

«Рады приветствовать Даниила в нашей команде. Желаем результативной игры и побед с «Арсеналом», — говорится в сообщении пресс-службы «Арсенала» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Арсенал» Тула

Шамкин является двукратным чемпионом России и обладателем Фонбет Кубка России в составе «Зенита». Минувший сезон полузащитник провёл в «КАМАЗе» на правах аренды из московского «Торпедо». Также воспитанник сине-бело-голубых выступал за калининградскую «Балтику».

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