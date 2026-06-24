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Модрич сравнялся с Месси и Ламом по числу матчей на ЧМ с 80% и более точных передач

Модрич сравнялся с Месси и Ламом по числу матчей на ЧМ с 80% и более точных передач
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сделал 88% успешных передач в матче группового этапа ЧМ-2026 с командой Панамы (1:0). Таким образом, хорват выполнил не менее 80% передач в 19 играх в стартовом составе на чемпионатах мира. Как сообщает Opta Paolo в социальной сети Х, только один футболист показал себя лучше за последние 60 лет — с 1966 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 02:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 1
Хорватия
0:1 Будимир – 54'    

80% и более точных передач в 20 матчах сделал Хавьер Маскерано. По 19 игр с аналогичным показателем также в активе нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и Филиппа Лама.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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