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Президент Аргентины Хавьер Милей поздравил Месси с днём рождения

Президент Аргентины Хавьер Милей поздравил Месси с днём рождения
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Президент Аргентины Хавьер Милей поздравил нападающего сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» Лионеля Месси с днём рождения. Сегодня, 24 июня, форварду исполнилось 39 лет.

«С днём рождения, Лионель! Вперёд, Аргентина, чёрт возьми!» — написал Милей в соцсети.

Лионель Месси стал известен благодаря выступлениям за «Барселону», где он завоевал множество титулов, включая чемпионат Испании и Лигу чемпионов УЕФА. Также он неоднократно становился обладателем «Золотого мяча».

На текущем чемпионате мира — 2026 Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На данный момент на его счету 18 забитых мячей, что на два больше, чем у экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе и нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе, которые забили по 16 мячей.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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