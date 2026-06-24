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Хокинс раскрыл детали разговора Дешама с игроками сборной Франции, у тренера умерла мать

Хокинс раскрыл детали разговора Дешама с игроками сборной Франции, у тренера умерла мать
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Журналист Фабрис Хокинс раскрыл детали разговора главного тренера сборной Франции Дидье Дешама со своими подопечными и штабом. Ранее стало известно, что у специалиста умерла мать. Он покинет расположение национальной команды и не сможет присутствовать на игре 3-го тура группы I с Норвегией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед обедом на тренировочном сборе французской команды Дидье Дешам кратко обратился к своей команде, игрокам и персоналу. Это был особенно трогательный момент.

После этого заявления игроки долго разговаривали между собой, часто небольшими группами и всегда с большой сдержанностью. Но в раздевалке явно чувствовалось одно: французская команда отчаянно хочет победить в пятницу, не только чтобы продолжить свою победную серию, но и ради своего тренера», — написал Хокинс в соцсети X.

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