Хокинс раскрыл детали разговора Дешама с игроками сборной Франции, у тренера умерла мать

Журналист Фабрис Хокинс раскрыл детали разговора главного тренера сборной Франции Дидье Дешама со своими подопечными и штабом. Ранее стало известно, что у специалиста умерла мать. Он покинет расположение национальной команды и не сможет присутствовать на игре 3-го тура группы I с Норвегией.

«Перед обедом на тренировочном сборе французской команды Дидье Дешам кратко обратился к своей команде, игрокам и персоналу. Это был особенно трогательный момент.

После этого заявления игроки долго разговаривали между собой, часто небольшими группами и всегда с большой сдержанностью. Но в раздевалке явно чувствовалось одно: французская команда отчаянно хочет победить в пятницу, не только чтобы продолжить свою победную серию, но и ради своего тренера», — написал Хокинс в соцсети X.