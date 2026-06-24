«Избалованный мальчишка и предатель». Объединение фанатов «Атлетико» — об Альваресе

Объединение фан-клубов «Атлетико» выступило с критикой нападающего Хулиана Альвареса, который выразил желание уйти из клуба. Форвард сборной Аргентины в интервью после матча с Австрией (2:0) на ЧМ-2026 заявил, что хочет уйти из «Атлетико», и отметил, что так будет лучше для всех. Сообщалось, что Альварес интересен «Барселоне».

«Хулиан оказывается избалованным мальчишкой, у которого мозгов меньше, чем у камня, и таким же предателем, как Куртуа или Уго Санчес. Теперь с ним нужно обращаться так, как он того заслуживает: либо он платит отступные, либо его сошлют в запас. Будем надеяться, что Apollo Global (владельцы «Атлетико». – Прим. «Чемпионата») поставят его на место, иначе мы будем чувствовать себя преданными дважды», – говорится в заявлении болельщиков в социальной сети Х.