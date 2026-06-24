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«Тоттенхэм» объявил о подписании экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» Дубравки

«Тоттенхэм» объявил о подписании экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» Дубравки
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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» официально объявил о трансфере голкипера сборной Словакии Мартина Дубравки. Опытный вратарь присоединится к «шпорам» 1 июля на правах свободного агента после истечения срока его контракта с «Бёрнли».

«Это захватывающее время для меня, новое путешествие и новый опыт для меня и моей семьи. Я с нетерпением жду этого. Всё произошло довольно быстро, и я очень рад оказаться здесь. Мне всегда нравилось наблюдать за командами Роберто (Де Дзерби) на протяжении многих лет, я прекрасно знаю его стиль, видение и фантастических местных болельщиков. «Тоттенхэм» — один из крупнейших клубов Премьер-лиги, и мне не терпится со всеми познакомиться и приступить к работе»,— приводит слова Мартина пресс-служба «Тоттенхэма».

Половину сезона-2022/2023 Дубравка провёл на правах аренды в «Манчестер Юнайтед», отыграв два матча и пропустив два мяча.

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