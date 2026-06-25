Чехия — Мексика: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 4:00 мск

В ночь с 24 на 25 июня состоится матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Чехии и Мексики. Команды будут играть на стадионе «Ацтека» в Мехико, Мексика. В качестве главного арбитра выступит Яэль Фалькон Перес (Аргентина). Начало игры — в 4:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Чехии занимает третье место в турнирной таблице группы А. Команда набрала одно очко за два матча. Мексика находится на первой строчке, заработав шесть очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).