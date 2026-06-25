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Чехия — Мексика: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 начнется в 4:00 мск

Чехия — Мексика: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 4:00 мск
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В ночь с 24 на 25 июня состоится матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Чехии и Мексики. Команды будут играть на стадионе «Ацтека» в Мехико, Мексика. В качестве главного арбитра выступит Яэль Фалькон Перес (Аргентина). Начало игры — в 4:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Чехии занимает третье место в турнирной таблице группы А. Команда набрала одно очко за два матча. Мексика находится на первой строчке, заработав шесть очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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