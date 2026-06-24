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РФС объявил о расширении полномочий VAR перед сезоном-2026/2027

РФС объявил о расширении полномочий VAR перед сезоном-2026/2027
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Российский футбольный союз (РФС) объявил о расширении полномочий видеоассистента рефери перед стартом сезона-2026/2027. Как сообщает официальный сайт РФС, изменения вступают в силу 1 июля 2026 года, но уже применяются на матчах чемпионата мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.

С нового сезона VAR может помочь главному арбитру в ситуациях, когда:

• игроку явно ошибочно показывается вторая жёлтая карточка;
• игроку показывается жёлтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим игроком;
• ошибочно назначается угловой удар, если решение может быть изменено немедленно и/или без задержки; возобновления игры (применяется по решению организатора соревнований).

Соответствующие изменения также внесены в протокол VAR. Добавлено требование к игрокам покинуть поле на одну минуту в случае остановки игры из-за предполагаемой травмы, проведения медицинского осмотра или оказания помощи на поле. Кроме того, появилась возможность снаряжать судей, помощников и четвёртых арбитров нательными камерами.

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