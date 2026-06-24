«Не может не восхищать». Уэйн Руни оценил игру Роналду в матче Португалии с Узбекистаном

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал результативную игру форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Узбекистаном. Португальцы разгромили соперника со счётом 5:0. Роналду отметился двумя голами и по итогам матча получил звание лучшего игрока.

«Учитывая, сколько голов забивают на турнире другие звёздные игроки, дубль на чемпионате мира в 41 год — по-настоящему впечатляющее достижение. Роналду не раз сталкивался с критикой — и всякий раз доказывал свою ценность именно такими выступлениями. Это стало его фирменным почерком за годы карьеры.

Его главная движущая сила — стремление быть лучшим, и это желание сопровождало его всегда. Стоит кому‑то из форвардов отличиться — и Роналду тут же стремится вырваться в лидеры гонки бомбардиров. Подобная реакция вполне в его духе. В нём уживаются два начала: здоровый эгоизм, продиктованный жаждой первенства, и умение действовать на благо команды.

Месси и Роналду в их возрасте показывают футбол такого уровня, что это не может не восхищать», — приводит слова Руни BBC.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.