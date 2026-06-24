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Кейн в матче с Ганой установил личный антирекорд по касаниям мяча на крупных турнирах

Кейн в матче с Ганой установил личный антирекорд по касаниям мяча на крупных турнирах
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с командой Ганы (0:0) сделал 19 касаний мяча. Как сообщает OptaJoe в социальной сети Х, это является самым низким показателем за всю его карьеру в играх крупных турниров за сборную, в которых провёл на поле 90 и более минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

Англия занимает первое место в турнирной таблице группы L. Команда набрала четыре очка за два матча. Кейн на турнире отметился двумя голами в двух встречах.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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