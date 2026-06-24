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Дирк Кюйт вернулся в «Фенербахче»

Дирк Кюйт вернулся в «Фенербахче»
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Бывший нападающий «Фенербахче» Дирк Кюйт официально вернулся в стамбульский клуб. Нидерландец назначен первым ассистентом главного тренера команды Исмаила Картала. Руководство рассчитывает на опыт Кюйта в сезоне, когда клуб отмечает своё 120-летие и ставит задачу завоевать чемпионство. Официальная церемония подписания контракта прошла в клубном офисе.

«Дирк Кюйт, сыгравший важнейшую роль в чемпионстве нашего клуба в бытность футболистом и завоевавший любовь болельщиков своей самоотдачей, вернулся домой. Некоторые связи не создаются заново — они просто никогда не рвутся. Добро пожаловать домой, Дирк Кюйт», — заявила пресс-служба «Фенербахче».

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