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РФС ввёл 10-секундное ограничение на уход с поля во время замены с сезона-2026/2027

РФС ввёл 10-секундное ограничение на уход с поля во время замены с сезона-2026/2027
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Российский футбольный союз (РФС) объявил о введении лимита времени на уход с поля во время замены с нового сезона, а также ограничил время на ввод мяча из аута и выполнение удара от ворот. Как сообщает официальный сайт РФС, изменения вступают в силу 1 июля 2026 года, но уже применяются на матчах чемпионата мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.

Введено 10-секундное ограничение для ухода игрока с поля во время замены. Если лимит времени превышен, запасной игрок может выйти на поле во время первой остановки по истечении одной минуты после возобновления игры.

Введено пятисекундное ограничение на вбрасывание мяча из-за боковой линии и выполнение удара от ворот.

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