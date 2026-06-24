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Специальный бот от «Чемпионата» поможет следить за ЧМ-2026

Специальный бот от «Чемпионата» поможет следить за ЧМ-2026
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Следить за чемпионатом мира по футболу — 2026 ещё удобнее. «Чемпионат» совместно с командой AI4SPORT SberAI, которая разрабатывает технологии ИИ для футбола, запустил специального телеграм-бота, который поможет не пропустить самое важное на турнире. Попробовать можно по этой ссылке.

В боте доступны расписание матчей, результаты встреч, новости любимых сборных, турнирные расклады и персональные уведомления. Вы можете выбрать команды, за которыми хотите следить, и получать только интересующую информацию.

Кроме того, бот поможет быстро найти главные материалы «Чемпионата» о мировом первенстве и всегда оставаться в курсе ключевых событий турнира.

Подключайте бот, настраивайте его под себя и следите за чемпионатом мира вместе с «Чемпионатом»:

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать
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Новости. Футбол
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