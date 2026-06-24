РФС опубликовал календарь матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь матчей группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Групповой этап начнётся 4 августа и завершится 26 ноября.

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