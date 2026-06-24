РФС опубликовал календарь матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь матчей группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Групповой этап начнётся 4 августа и завершится 26 ноября.
Путь РПЛ. Групповой этап
1-й тур. 4-6 августа
Группа А
«Спартак» – «Оренбург»
«Родина» – «Рубин»
Группа В
«Краснодар» – «Ахмат»
«Факел» – «Динамо» (Москва)
Группа С
«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
«Зенит» – «Балтика»
Группа D
«Локомотив» – ЦСКА
«Акрон» – «Ростов»
2-й тур. 18-20 августа
Группа А
«Родина» – «Оренбург»
«Рубин» – «Спартак»
Группа В
«Динамо» (Москва) – «Краснодар»
«Ахмат» – «Факел»
Группа С
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Балтика» – «Динамо» (Махачкала)
Группа D
«Ростов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Акрон»
3-й тур. 1-3 сентября
Группа А
«Спартак» – «Родина»
«Оренбург» – «Рубин»
Группа В
«Динамо» (Москва) – «Ахмат»
«Факел» – «Краснодар»
Группа С
«Балтика» – «Крылья Советов»
«Зенит» – «Динамо» (Махачкала)
Группа D
«Ростов» – ЦСКА
«Акрон» – «Локомотив»
4-й тур. 13-15 октября
Группа А
«Родина» – «Спартак»
«Рубин» – «Оренбург»
Группа В
«Краснодар» – «Факел»
«Ахмат» – «Динамо» (Москва)
Группа С
«Крылья Советов» – «Балтика»
«Динамо» (Махачкала) – «Зенит»
Группа D
ЦСКА – «Ростов»
«Локомотив» – «Акрон»
5-й тур. 27-29 октября
Группа А
«Спартак» – «Рубин»
«Оренбург» – «Родина»
Группа В
«Краснодар» – «Динамо» (Москва)
«Факел» – «Ахмат»
Группа С
«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
«Балтика» – «Зенит»
Группа D
ЦСКА – «Локомотив»
«Ростов» – «Акрон»
6-й тур. 24-26 ноября
Группа А
«Оренбург» – «Спартак»
«Рубин» – «Родина»
Группа В
«Ахмат» – «Краснодар»
«Динамо» (Москва) – «Факел»
Группа С
«Динамо» (Махачкала) – «Балтика»
«Зенит» – «Крылья Советов»
Группа D
«Локомотив» – «Ростов»
«Акрон» – ЦСКА