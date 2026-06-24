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РФС опубликовал календарь матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2026/2027

РФС опубликовал календарь матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2026/2027
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Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь матчей группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Групповой этап начнётся 4 августа и завершится 26 ноября.

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Путь РПЛ. Групповой этап

1-й тур. 4-6 августа

Группа А

«Спартак» – «Оренбург»
«Родина» – «Рубин»

Группа В

«Краснодар» – «Ахмат»
«Факел» – «Динамо» (Москва)

Группа С

«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
«Зенит» – «Балтика»

Группа D

«Локомотив» – ЦСКА
«Акрон» – «Ростов»

2-й тур. 18-20 августа

Группа А

«Родина» – «Оренбург»
«Рубин» – «Спартак»

Группа В

«Динамо» (Москва) – «Краснодар»
«Ахмат» – «Факел»

Группа С

«Крылья Советов» – «Зенит»
«Балтика» – «Динамо» (Махачкала)

Группа D

«Ростов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Акрон»

3-й тур. 1-3 сентября

Группа А

«Спартак» – «Родина»
«Оренбург» – «Рубин»

Группа В

«Динамо» (Москва) – «Ахмат»
«Факел» – «Краснодар»

Группа С

«Балтика» – «Крылья Советов»
«Зенит» – «Динамо» (Махачкала)

Группа D

«Ростов» – ЦСКА
«Акрон» – «Локомотив»

4-й тур. 13-15 октября

Группа А

«Родина» – «Спартак»
«Рубин» – «Оренбург»

Группа В

«Краснодар» – «Факел»
«Ахмат» – «Динамо» (Москва)

Группа С

«Крылья Советов» – «Балтика»
«Динамо» (Махачкала) – «Зенит»

Группа D

ЦСКА – «Ростов»
«Локомотив» – «Акрон»

5-й тур. 27-29 октября

Группа А

«Спартак» – «Рубин»
«Оренбург» – «Родина»

Группа В

«Краснодар» – «Динамо» (Москва)
«Факел» – «Ахмат»

Группа С

«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
«Балтика» – «Зенит»

Группа D

ЦСКА – «Локомотив»
«Ростов» – «Акрон»

6-й тур. 24-26 ноября

Группа А

«Оренбург» – «Спартак»
«Рубин» – «Родина»

Группа В

«Ахмат» – «Краснодар»
«Динамо» (Москва) – «Факел»

Группа С

«Динамо» (Махачкала) – «Балтика»
«Зенит» – «Крылья Советов»

Группа D

«Локомотив» – «Ростов»
«Акрон» – ЦСКА

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