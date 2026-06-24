Расписание 1-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги на официальном сайте опубликовала календарь нового сезона чемпионата России. 1-й тур РПЛ-2026/2027 состоится 24-27 июля.

1-й тур РПЛ-2026/2027 (24-27 июля):

«Динамо» – «Крылья Советов»;

«Спартак» – «Родина»;

«Оренбург» – «Ростов»;

«Локомотив» – «Ахмат»;

ЦСКА – «Балтика»;

«Рубин» – «Краснодар»;

«Акрон» – «Зенит»;

«Факел» – «Динамо» (Махачкала).

Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». В минувшем сезоне команда набрала 68 очков в 30 турах и завершила чемпионат на первом месте в итоговой таблице. Занявший второе место «Краснодар» финишировал с 66 очками.