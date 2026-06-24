Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание 1-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Расписание 1-го тура РПЛ сезона-2026/2027
Комментарии

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги на официальном сайте опубликовала календарь нового сезона чемпионата России. 1-й тур РПЛ-2026/2027 состоится 24-27 июля.

1-й тур РПЛ-2026/2027 (24-27 июля):

«Динамо» – «Крылья Советов»;
«Спартак» – «Родина»;
«Оренбург» – «Ростов»;
«Локомотив» – «Ахмат»;
ЦСКА – «Балтика»;
«Рубин» – «Краснодар»;
«Акрон» – «Зенит»;
«Факел» – «Динамо» (Махачкала).

Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». В минувшем сезоне команда набрала 68 очков в 30 турах и завершила чемпионат на первом месте в итоговой таблице. Занявший второе место «Краснодар» финишировал с 66 очками.

Материалы по теме
Официально
Российская Премьер-Лига представила календарь на сезон-2026/2027
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android