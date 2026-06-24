Опубликованы даты начала матчей «Локомотива» со «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром»

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги опубликовала календарь сезона-2026/2027. «Локомотив» сыграет с ЦСКА в 5-м и 19-м турах, с московским «Динамо» в 6-м и 20-м, с «Зенитом» в 8-м и 23-м, с «Краснодаром» — в 11-м и 30-м, а со «Спартаком» — в 13-м и 27-м турах.
5-й тур (21-24 августа)
ЦСКА – «Локомотив».
6-й тур (28-31 августа)
«Локомотив» – «Динамо» Москва.
8-й тур (11-14 сентября)
«Зенит» – «Локомотив».
11-й тур (16-19 октября)
«Локомотив» – «Краснодар».
13-й тур (30 октября-2 ноября)
«Локомотив» – «Спартак».
19-й тур (5-8 марта)
«Локомотив» – ЦСКА.
20-й тур (12-15 марта)
«Динамо» Москва – «Локомотив».
23-й тур (9-12 апреля)
«Локомотив» – «Зенит».
27-й тур (7-10 мая)
«Спартак» – «Локомотив».
30-й тур (29 мая)
«Краснодар» – «Локомотив».
Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». В минувшем сезоне команда набрала 68 очков в 30 турах и завершила чемпионат на первом месте в итоговой таблице. Занявший второе место «Краснодар» финишировал с 66 очками. На третьей строчке расположился «Локомотив» с 53 очками.