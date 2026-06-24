Опубликованы даты начала матчей «Локомотива» со «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром»

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги опубликовала календарь сезона-2026/2027. «Локомотив» сыграет с ЦСКА в 5-м и 19-м турах, с московским «Динамо» в 6-м и 20-м, с «Зенитом» в 8-м и 23-м, с «Краснодаром» — в 11-м и 30-м, а со «Спартаком» — в 13-м и 27-м турах.

5-й тур (21-24 августа)

ЦСКА – «Локомотив».

6-й тур (28-31 августа)

«Локомотив» – «Динамо» Москва.

8-й тур (11-14 сентября)

«Зенит» – «Локомотив».

11-й тур (16-19 октября)

«Локомотив» – «Краснодар».

13-й тур (30 октября-2 ноября)

«Локомотив» – «Спартак».

19-й тур (5-8 марта)

«Локомотив» – ЦСКА.

20-й тур (12-15 марта)

«Динамо» Москва – «Локомотив».

23-й тур (9-12 апреля)

«Локомотив» – «Зенит».

27-й тур (7-10 мая)

«Спартак» – «Локомотив».

30-й тур (29 мая)

«Краснодар» – «Локомотив».

Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». В минувшем сезоне команда набрала 68 очков в 30 турах и завершила чемпионат на первом месте в итоговой таблице. Занявший второе место «Краснодар» финишировал с 66 очками. На третьей строчке расположился «Локомотив» с 53 очками.