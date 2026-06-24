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«Вильярреал» выступил с заявлением из-за задержания экс-игрока академии за ограбление

«Вильярреал» выступил с заявлением из-за задержания экс-игрока академии за ограбление
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Пресс-служба «Вильярреала» опубликовала официальное заявление в ответ на публикации Okdiario, связывающие клуб с преступлением. Ранее стало известно, что бывший футболист молодёжной команды «жёлтой субмарины» был задержан полицией в Пальма-де-Мальорке по делу о жестоком нападении и ограблении 88-летнего пенсионера в районе Ла-Соледад.

«В связи с информацией, связывающей бывшего футболиста академии «Вильярреала» с преступной деятельностью, клуб хочет прояснить, что между данным лицом и организацией нет никакой связи. Он окончательно покинул структуру клуба более сезона назад. «Вильярреал» требует от причастных СМИ немедленного опровержения ошибочной связи игрока с клубом. Кроме того, мы подтверждаем свою приверженность принципам уважения, толерантности и многообразия, выражая решительное и абсолютное неприятие любых форм насилия», — заявила пресс-служба «Вильярреала».

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