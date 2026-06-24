Российская Премьер-Лига представила календарь на сезон-2026/2027

Мир Российская Премьер-Лига обнародовала полный календарь чемпионата на сезон-2026/2027. Турнир будет проходить под новым названием Альфа-Банк Российская Премьер-Лига (Альфа-Банк РПЛ). Старт нового сезона запланирован на выходные 24-27 июля, а матчи последнего, 30-го тура пройдут 29 мая.

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Действующим победителем РПЛ является санкт-петербургский «Зенит». Команда завоевала титул 17 мая 2026 года после матча 30-го тура, в котором сине-бело-голубые одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0. В итоге «Зенит» завершил сезон с 68 очками после 30 матчей.

На второй строчке в таблице расположился «Краснодар», который заработал 66 очков. Замкнул тройку лидеров московский «Локомотив», набравший 53 очка.

С расписанием матчей группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2026/2027 можно ознакомиться по ссылке.