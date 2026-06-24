Опубликованы даты начала матчей «Зенита» со «Спартаком», ЦСКА, «Локо» и «Краснодаром»

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги опубликовала календарь сезона-2026/2027. Санкт-петербургский «Зенит» сыграет с московским «Динамо» в 4-м и 29-м турах, со «Спартаком» — в 5-м и 28-м турах, а с «Краснодаром» — в 10-м и 26-м турах.
4-й тур (14-17 августа)
«Зенит» – «Динамо»
5-й тур (21-24 августа)
«Спартак» – «Зенит»
7-й тур (4-7 сентября)
«Зенит» – ЦСКА
8-й тур (11-14 сентября)
«Зенит» – «Локомотив»
10-й тур (9-12 октября)
«Краснодар» – «Зенит»
16-й тур (27-30 ноября)
ЦСКА – «Зенит»
23-й тур (9-12 апреля)
«Локомотив» – «Зенит»
26-й тур (30 апреля-3 мая)
«Зенит» – «Краснодар»
28-й тур (14-17 мая)
«Зенит» – «Спартак»
29-й тур (21-24 мая)
«Динамо» – «Зенит».