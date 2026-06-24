Опубликованы даты начала матчей ЦСКА со «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом»

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей турнира на сезон-2026/2027. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с расписанием матчей ЦСКА со «Спартаком», «Зенитом», «Локомотивом», «Краснодаром» и «Динамо».

Кубок России, 1-й тур (4-6 августа)

«Локомотив» – ЦСКА

5-й тур (21-24 августа)

ЦСКА – «Локомотив»

7-й тур (4-7 сентября)

«Зенит» – ЦСКА

11-й тур (16-19 октября)

«Динамо» – ЦСКА

12-й тур (23-26 октября)

ЦСКА – «Спартак»

Кубок России 5-й тур. (27-29 октября)

ЦСКА – «Локомотив»

14-й тур (6-8 ноября)

«Краснодар» – ЦСКА

16-й тур (27-30 ноября)

ЦСКА – «Зенит»

19-й тур (5-8 марта)

«Локомотив» – ЦСКА

22-й тур (2-5 апреля)

ЦСКА – «Краснодар»

24-й тур (16-19 апреля)

«Спартак» – ЦСКА

25-й тур (23-26 апреля)

ЦСКА – «Динамо»

Ниже представлены полные календари РПЛ и Кубка России на сезон-2026/2027.